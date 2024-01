La cara de Iliana Calabró cuando le preguntaron por el escándalo con su hermana, Marina

Sin embargo, indagada por esto, Iliana fue contundente con su reacción: “Yo no la di por cierta la información, hubo una confusión. Lo único que dije es lo que había leído y googleado. Pero cuando hablé con ella, ni siquiera me interesó saber. Ella tuvo un año muy difícil, estuvo triste y la invité acá (Mar del Plata). Ella me dijo ‘no voy a ir porque ya tengo armado un plan’. Le pregunto ‘¿sola o acompañada?’, pero nada más que para quedarme tranquila que no lo pase sola”.

“Es para el corchazo arrancar el año sola y lejos de la familia. Gracias a Dios, ella tenía un plan acompañada y eso me puso contenta. Ahí todo el mundo me dice ‘¿no googleaste?’. Y ahí lo busqué y me enteré. ¡Pero estaba en todos los portales!”, agregó.

Por último, ante la pregunta si pudo dialogar nuevamente con Marina tras este escándalo, la entrevistada cerró, tajante: “Hasta acá llegue, no voy a seguir hablando del tema porque ya es suficiente. Hablamos, pero si tenemos que charlar, lo vamos a hacer en persona, no te voy a contar a vos lo que charlemos dos hermanas en privado, no lo haría. ¡Y no quiero hablar más del tema! ¡De esto no hablo más!”.

ASÍ FUE EL REENCUENTRO DE MARIANA CON ILIANA CALABRÓ TRAS SU DISTANCIAMIENTO

Luego de que Iliana Calabró rompiera en llanto en PH, Podemos Hablar (el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe) al compartir su dolor por sentir a su hermana, Marina, lejos; la panelista festejó su cumpleaños y pudo recomponer sus vínculos familiares.

Así se pudo ver en el video que subió la cuenta oficial del programa LAM, en la que Marina –que celebró un año más de vida acompañada de la bogada, Ana Rosenfeld- se mostró muy feliz de tenerlas presentes en esta fecha especial.

“Solamente, decir que estoy re feliz de que estén Coca e Iliana acá. Qué lindo reencuentro. No estábamos desencontradas, pero es un reencuentro después de una semana difícil”, se la escucho decir a Marina, tras soplar las velitas.

Y cerró, visiblemente emocionada: “Gracias por el aguante a todas que son lo más y especialmente a Ana, con su corazón generoso, con su no poder con su genio de componer, acercar las partes, amigar, que reine el amor y la paz”.