La broma viral de Eugenia Ruiz a sus compañeros de Gran Hermano: "Me echaron"

La participante aprovechó que venía pasando unos días malos dentro de la casa, donde se sentía superada por la angustia, ya que extrañaba mucho a su hijo, sumado a la pelea por tener cigarrillos y decidió hacer una de las suyas.

Mientras todos se encontraban en el patio, Eugenia les hizo creer que había estado en el confesionario hablando con GH. Acto seguido, comenzó a gritarle a sus compañeros: "Me han echado, me tengo que ir por la giratoria ya. Me tengo que ir".

"Vengan a saludarme. ¿No me creen?", preguntó Eugenia ante la confusión de sus compañeros. "Veni a saludarme, Ulises. Me tengo que ir por la giratoria, bolud*", le reclamó.

En ese momento, la santiagueña se fue hacia la puerta giratoria y saludó a Selva, Juan Pablo y Katia, que fueron los únicos que cayeron en su juego. Al ver que nadie entendía lo que estaba ocurriendo, comenzó a reírse y aclaró que todo era un chiste. "¡Gracias a los tres que han venido! Los valoro", dijo.