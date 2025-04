L-Gante y su manager, a las trompadas: qué pasó

Los videos se viralizaron en cuestión de minutos. Imágenes captadas a la salida de un boliche mostraban lo impensado: L-Gante, furioso, a los puños con su propio mánager, bajo la mirada atónita de fans, custodios y curiosos. No era parte del show. No era una coreografía. Era real.

“Todo tranqui, fue una discusión entre nosotros”, intentó bajarle el tono Maxi, pocas horas después, en una entrevista con el programa DDM de América TV. Pero sus palabras, lejos de calmar las aguas, revelaron que bajo la superficie se acumulaba tensión. “Debe haber temas que Elián no habla, se recarga con cosas”, soltó. Y enseguida apuntó: “Siempre están los que yo digo los amigos del campeón que le recargan la oreja”.

Detrás del telón, el detonante fue aparentemente banal: un teléfono celular. El artefacto, objeto indispensable en la vida pública y privada de cualquier artista contemporáneo, se convirtió en símbolo de la desconfianza. “Él estaba buscando su celular y lo tenía yo”, explicó el representante. “Siempre en el primer show se saca los lentes, la remera, el celular, y me los da. Eso es rutina. Anoche pasó lo mismo”. Pero algo falló. Y cuando fue a devolvérselo, Elián se enojó. “’Vos tenías mi celular, ¿por qué no me dijiste?‘, me decía”, recordó Maxi.

Pero la pelea, según él mismo admitió, excede el teléfono. “Discutimos por mil cosas, siempre, pero no hay hinchada. Esta vez sí la hubo, de los dos lados”. Y la situación escaló. De palabras a empujones. De discusión privada a gresca viral.

El episodio no solo sacudió al círculo íntimo del cantante, también puso en foco una interna más profunda. Rumores de dinero, celos profesionales, exposición extrema. “El cantante se habría enterado de que su mánager vendía los shows a un precio más alto del que él sabía”, deslizó una periodista del programa Infama. Otros dicen que todo comenzó en el camarín, que fue simplemente “una pavada”. Las versiones se bifurcaron, pero el hecho violento existió.

En esa misma madrugada, después del primer show, con la tensión aún latente, L-Gante partió al segundo boliche. Lo acompañaba Wanda Nara, cuya presencia no pasó inadvertida. Pero la noche se torció por completo cuando, ya fuera del local, Elián golpeó con furia el auto donde, sin saberlo –o sin reparar en ello–, se encontraba Lourdes, la pareja de su representante.

Maxi el Brother habló también de su propia seguridad. “Del lado de Elián había una persona de celeste que arengaba y me quiso pegar”, afirmó, con una mezcla de decepción y resignación. “Yo trabajo de esto hace años, cuidamos nuestro lugar de trabajo y somos profesionales”.

La confesión más dura llegó sobre el final: “Elián necesita ayuda profesional de un psicólogo, de un terapeuta”. La frase, seca, directa, dejó ver algo más que la bronca. Dejó ver preocupación. “Mucha fama, mucho dinero, mucho todo, mucha exposición”, dijo Maxi. Y remató con una oferta sincera: “Estoy siempre con él y se lo digo: si quiere, hacemos terapia juntos”.

El manager no eludió la pregunta incómoda sobre los excesos. “Sí, con todo lo que se pueden llamar vicios: desde un cigarrillo a manejar la ansiedad”. No se trata solo de sustancias, sino de la incapacidad de bajar la velocidad en una vida que no da respiro.

Pero la madrugada ofreció un giro inesperado. En ese intervalo ambiguo entre el agotamiento y la lucidez, cuando las verdades suelen brotar sin filtro, apareció una imagen. Una postal inesperada. Desde la cuenta oficial de Instagram de L-Gante, y sin previo aviso, se publicó una fotografía que dejó a muchos perplejos: el cantante y su representante, fundidos en un abrazo.

image.png L-Gante y Maxi el brother, en una imagen de las últimas horas

No hubo producción. No hubo luces de neón ni escenografía. Solo ellos dos. La imagen, tomada probablemente tras el escándalo, mostró un gesto que parecía ajeno a los puños y gritos de horas antes. El texto que acompañó la publicación fue tan breve como contundente: “Todo en orden, papá”.

La frase no aclara, pero insinúa. Deja flotando la sensación de que, al menos por ahora, la relación entre ambos no se quebró del todo. Que entre golpes, reproches y confesiones, todavía hay espacio para un abrazo.

