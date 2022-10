L-Gante se sale con la suya en la Justicia y le da a Tamara Báez donde más le duele

“Tengo mucha bronca. No van a poder ver más a Jami, no van a poder ver crecer a mi hija, no voy a poder presumir la hija hermosa que tengo y cuido todos los días las 24 horas yo sola. Así como lo vengo haciendo hace un año”, le respondió Tamara Báez en una storie de Instagram.

Es que, al parecer, el músico consiguió ponerle un bozal legal a su ex. Es por eso que ella no puede hablar de él pero la medida también alcanzó a la nena que tienen en común, Jamaica.

“Sos un injusto, decís ‘batalla ganada’ cuando soy la madre de tu hija ¿De qué batalla hablás?”, le reprochó la influencer a L-Gante.

Al parecer todas las acciones publicitarias que Tamara Báez tenía con Jamaica no podrán hacerse y eso hizo estallar a la joven que todavía espera que Elián Valenzuela aporte la cuota alimentaria como debe ser.

“Te odio, sos una mentira y nos usaste cuando la gente compraba con vos, cuando pintabas la familia perfecta. Todo lo que sube baja, acordate hijo de p... Me seguís haciendo la vida imposible, basura”, cerró muy enojada.

Wanda Nara le tira un palito a Tamara y a Mauro Icardi

Mientras tanto, Wanda sigue metiéndose en escándalos y no deja de provocar a su ex y a Tamara. Esta vez lo hizo con una foto. Una vez más se mostró cómplice y pegada a L-Gante en su Instagram.

“Acá tenemos todo, menos drama", escribió la mayor de las Nara en la imagen donde se la ve con el músico.