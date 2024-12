Keila apuntó contra Santiago del Moro en vivo y cortaron la transmisión: de qué lo acusó

En la charla que estaban teniendo se lo nombraron como ‘tu amigo Santi’, y ahí recordó: “Ey, me re enoje…y vine acá. No sé si mañana no me cancela, porque dije un montón de cosas en la pieza porque estaba enojada”.

El momento en el que sacaron del aire a Keila por hablar de Santiago del Moro

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TronkOficial/status/1868999489169543348?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1868999489169543348%7Ctwgr%5E7765a56458ebec9b35e7d85f8a9615ba3422f241%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-1064306088980504981.ampproject.net%2F2410292120000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false Keila quedó re enojada con DEL MORO y parece que le dijo de todo por no dejar que mande saludos en el vivo: "No sé si mañana no me cancela"#GranHermano pic.twitter.com/m9qWmzihQe — TRONK (@TronkOficial) December 17, 2024

En ese momento, uno de los canales oficiales, que trasmite las 24 horas, justo decidió ir a la pausa en medio de la fuerte denuncia. Cuando regresaron, el tema ya se había esfumado, por lo que dejaron al televidente con ganas de conocer más sobre el conflicto.

Keila fue quien, días atrás, denunció un ataque de ansiedad. Le pasó luego de una gala, ya era tarde, y no había un psicólogo que la contenga. Por fortuna para ella, sus compañeras lograron calmarla.