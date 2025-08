Julieta Prandi declaró en el juicio contra su ex marido Claudio Contardi: "Sentía que si me mataba me hacía un favor"

Contardi fue el primero en prestar testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Campana. Estuvo separado de su ex por un biombo , ya que ella pidió no cruzárselo ni tener contacto visual con él. No se logró ubicarlos en salas contiguas dentro del mismo edificio.

Según manifestó el empresario, no considera a Prandi “una mala mujer, mala madre o perversa”, pero sostuvo que en lo que respecta a la causa judicial “miente” para perjudicarlo, con una presunta intencionalidad económica. Y agregó: “Nunca tuve una relación con Julieta que no fuera consentida”.

La calificación en su contra es la de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, con una serie de hechos reiterados durante al menos tres años.

El juez Luciano Marino, que elevó el caso a juicio tras la investigación del fiscal Christian Fabio de la UFI N° 4 de Escobar, determinó que Contardi llegue al debate con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico.

Luego de un cambio en su defensa, a primera hora el nuevo abogado de Contardi pidió la nulidad de múltiples actos procesales, en un intento por demorar o impedir el inicio del juicio. El tribunal desestimó la queja luego de un cuarto intermedio.

La tensión que se vivió durante la primera jornada quedó evidenciada en un insólito cruce cara a cara que tuvieron los abogados de las partesen la puerta de los tribunales, quienes discutieron frente a los móviles televisivos presentes en el lugar.

Qué dijo Julieta Prandi en el juicio contra su ex

Tras un cuarto intermedio, los jueces le cedieron la palabra a Prandi, que habló durante casi dos horas. Contó que sufrió tormentos varios: “Si fueses hombre no tendrías los huesos sanos” y “No vas a cumplir más años”, fueron solo algunas de las amenazas que, según la mediática, soportó durante años.

Además, la denunciante sostuvo que el padre de sus hijos “ejercía un control absoluto” sobre ella. Lo graficó en episodios donde la seguía hasta el trabajo, le hacía “cambiar el número de celular” o la “dejaba incomunicada”.

“Yo ya estaba anestesiada en vida. Me daba todo lo mismo, si me mataba me hacía un favor”, expresó Prandi, quien reconoció además que los abusos se prolongaron durante varios años porque “sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”.

Para este miércoles está prevista la declaración de varios testigos. Sin embargo, como la audiencia se prolongó más de lo esperado, algunos testimonios podrían reprogramarse para el resto de la semana, según anticiparon fuentes judiciales a Infobae.