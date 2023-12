Julieta Poggio y sus insólitas declaraciones sobre su vida íntima: grita por la ventana

Julieta Poggio contó el inquietante motivo por el que no puede dormir como querría, de corrido y sin ruidos molestos. La finalista de Gran Hermano 2023 expuso la reacción que tiene cuando la superan los ruidos que genera la obra en construcción que están haciendo enfrente a su casa.

Sin pelos en la lengua El fuerte descargo de Julieta Poggio contra su ex: "Si yo hablara..."

"Me comunico con ustedes desde esta posición (acostada) para que me envidien fuerte... Lo único que hice hoy, en todo el día, fue estar en esta posición, mirar Tik Tok, comer, bañarme, dormir y descansar. Pero nunca lo hago, así que un día me lo merezco", se sinceró