Jujuy Giménez engañada: ¿el polista tenía un "modus operandi" para engañarla?

En las últimas horas, la ex productora Jujuy Giménez dio a conocer públicamente a través de su cuenta de Instagram que su novio, Bautista Bello, le estaba siendo infiel. Esta situación provocó muchísimas noticias en los medios nacionales y uno de ellos en particular habló sobre el “modus operandi” que supuestamente tenía el polista para engañar a la joven jujeña. “No es la primera vez”, expresaron.

Y fue a 24 horas de que se desatara el escándalo que Juan Etchegoyen desde su sección en Mitre Live arrojó datos reveladores en cuanto al detrás de la relación y el modus operandi de Bautista Bello, el joven polista que supo ser pareja de la modelo sobrellevando alguna que otra ida y vuelta en la relación debido, al parecer, por alguna otra infidelidad.

“La infidelidad a por parte de su novio ha provocado una angustia terrible en la modelo y a mí me daban algunos datos importantes, pero sobre todo uno, que es escandaloso",comenzó el periodista quien luego lanzó: “Lo que me dijeron es que no sería la primera vez que él engaña”.

CÓMO OPERA BAUTISTA BELLO PARA SER UN INFIEL SERIAL

Desde la información que maneja, el comunicador del live de la radio en cuestión amplió: “Ya habría sucedido esto en otras parejas que tuvo, no sé si esto será así pero sería reincidente el hombre. Alguien me hablaba hoy de un modus operandi que tendría él, de reacciones y comentarios a distintas mujeres en redes, insisto, es lo que me contaban, no puedo asegurarlo pero obviamente creo en lo que me dicen...".

Finalmente, basándose en los datos que recolectó sobre el tema, Etchegoyen remató: “Por otro lado, quiero contarles que si bien es todo muy pronto, la separación es definitiva, no quiere volverlo a ver, me dijeron que el vínculo no tiene retorno”.

Fuente: Paparazzi