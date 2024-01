Juan Gil Navarro habló sobre los shows de Floricienta y fue contundente

Al respecto, el actor contestó: “Yo no vivo en el pasado, me aburre mucho. Agradezco como siempre pero es algo que dejé tan atrás hace tanto tiempo”. Al respecto, el actor contestó: “Yo no vivo en el pasado, me aburre mucho. Agradezco como siempre pero es algo que dejé tan atrás hace tanto tiempo”.

“Me alegra que existan las generaciones que sigan estando tan agradecidas y contentas, pero no tengo nada que ver con eso”, explicó luego.

Entonces, a través de su cuenta de Tiwtter lo volvió a reiterar: “Ante tanta consulta y pregunta no está de más una amable respuesta. Gracias, una vez más...”.

Cris Morena y su opinión sobre el show de Flor Bertotti:

Si bien el show que ahora presenta la actriz se llama “Flor Bertotti”, lo que mas convocatoria de fans genera es quese interpretarán algunas canciones de la serie que se estrenó en 2004.

Ante semejante eiforia en redes, el periodista Ángel de Brito se comunicó con Cris Morena, quien dio a luz a este éxito adolescente, para preguntarle si hubo algún permiso legal de su parte. Según el mensaje que el periodista leyó al aire, la exitosa productora le respondió que está “a full y fascinada con Margarita”, una serie que se estrenará en HBO Max y que será, justamente, una secuela de Floricienta.

“Con respecto al show de Flor Bertotti, no es un show de Floricienta. Creo que cantará algunas de mis canciones de la serie”, sostuvo. “Me maravilla como mi música sigue tan vigente recorriendo el mundo”, concluyó.