Flor Bertotti, protagonista de Floricienta, pondrá más fechas tras agotar las entradas de 5 shows

Sin embargo, al ver la revolución que tuvo sus shows, sacó más fechas durante el momento, y ahora expresó en sus redes un comunicado que llenó de ilusión a todos los fanáticos.

"No lo puedo creer. Gracias, gracias, gracias. 5 sold out en unas horas y vamos por más. Movistar Arena agarrate. Estamos trabajando para sacar más fechas yayaya. No puedo creer tanta emoción. Gracias de corazón", escribió en un post.

Por otro lado, aseguró: "Van a ser noches espectaculares y muy emocionantes para mí. Gracias". Posteriormente, finalizó la publicación con flores amarillas y un corazón del mismo color.

Luego, subió un video a través de sus historias de Instagram, y se mostró feliz y agradecida por tanto apoyo: "Les quiero decir gracias. Se agotaron cinco Movistar en un rato porque encima pasó de todo porque colapsó la página y parece que estuvo muy difícil".

Allí, aprovechó para volver a generar euforia en sus fanáticos y aseguró: "Primero, gracias por la paciencia. Segundo, toda la gente que se quedó sin entradas, vamos a estar saliendo con más shows, dentro de poco. No sé cuándo. Les voy a compartir el flyer, link, todo".

"Gracias, no compren en reventa. Ya va a haber más entradas", confirmó Flor Bertotti en sus redes.

¿Cuándo serán los shows de Flor Bertotti?

Los recitales de Flor Bertotti serán el 21, 22, 24, 25 de septiembre de 2024, y el 15 de octubre. Todos los shows en el Movistar Arena, Buenos Aires. Las entradas se compraron por Tickets