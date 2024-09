Jimena Barón fue al cementerio a visitar la tumba de su papá y vivió una experiencia escalofriante

La artista reconoció: “Mi situación es que tuve un padre abandónico que se tomó el re palo, entonces, con él muerto, yo experimento por primera vez en la vida que, cuando yo quiero verlo, juntarme, decirle algo, voy y lo veo. Analicé que es algo así lo que me pasa. Ahora cuando quiero voy y lo veo. Entonces, en medio de mi tristeza, lo fui a ver”.

Barón explicó que al llegar al cementerio para tener una “conversación” con su padre se llevó una sorpresa muy desagradable: “No estaba mi papá. No está en el cementerio. No estaba más. No puede ser, digo yo. Volví a subir porque está abajo en unos ‘cuadrados’. No está mi papá. Entonces dije: ‘Bueno, voy a intuir y sentir cuál es mi papá’. Hay una que yo pensaba que era ahí y no había chapa, no sé, yo voy a hablar con quién sea que esté acá, con todo respeto”.

La actriz detalló: “No le compro ramos a mi papá porque no se lo merece para nada, pero agarré las flores que ya estaban por tirar y le armé una banderita de Boca con las flores”.

Barón cerró su confesión explicando qué hará para hallar a su papá: “La semana que viene tengo que ir a averiguar dónde está mi padre. Los papeles desparecieron, su cuadrado y nombre también, así que tendré que ir a las oficinas y averiguar”.

Jimena Barón contó que pasó con su papá en el cementerio