Jey Mammon tiroteó en vivo a un espectador y lo que pasó fue incomodísimo

Es que el conductor conjuga su profesión en la tele con la obra de teatro que lleva adelante. Jey Mammon aprovechó que la mesa estaba hablando de decir la verdad y sus consecuencias y terminó revelando algo insólito.

"Yo me abro y nos abrimos todos. Me vino a ver un chabón ayer al espectáculo que le dije lo bueno que estaba y el chabón era seminarista, se iba a hacer cura", contó Jey ante la mirada atónita de todos los presentes.

Si hay algo que caracteriza al comediante es lo relajado que es para enfrentar este tipo de situaciones pero, esta vez, reconoció que la incomodidad fue mucha, sobre todo por lo que vino después.

"En realidad me dijo: 'No, me voy a hacer cura' y yo le dije cómo te vas a hacer cura", relató entre risas. Para cerrar el incómodo episodio, Jey Mammon se despachó con una reflexión. "A veces no sé si está tan bueno ser honesto y decir la verdad, a veces hay que guardársela".

El pasado de Jey Mammon como catequista de la China Suárez

Esta no es la primera vez que el humorista nos sorprende con las más insólitas anécdotas de su vida y si hay algo que siempre cuenta es cuando fue catequista de la China Suárez.

Es que en su juventud, Jey Mammon era muy creyente y religioso, algo que lo llevó hasta a dar clases sobre ello en el Colegio Corazón de María de la Ciudad de Buenos Aires.

En esa época, antes de descubrir su vocación, Jey enseñaba catequesis y una de sus alumnas más famosas fue la mismísima China Suárez.