Jey Mammon no se guardaría nada y diría de todo en los Martin Fierro

“A los Martín Fierro me invitó Telefe”, aclaró Mammon. Consultado por su relación con el canal, que lo licenció tras el escándalo, dijo: “Estoy contratado hasta fin de año, mas no en pantalla”.

Sobre dónde se sentará en la entrega de los premios, que se celebraran este domingo 9 de julio en el Hotel Hilton de Puerto Madero, Jey comentó: “Me siento en la mesa de La peña de Morfi”. El conductor adelantó que si el programa que condujo hasta principios de este año gana una estatuilla, subirá al escenario.

“¿Y qué haces? ¿Murguita o vas al micrófono?”, le preguntó Ventura, haciendo referencia a si tomará la palabra o si se quedará por atrás junto a sus excompañeros. “Perdón, ¿cuál es el año por el que está nominada La peña de Morfi?”, le consultó al periodista. “El año pasado”, respondió. Algo molesto, Jey lanzó: ¿Y yo que estaba haciendo, murguita el año pasado?”. “No, eras conductor”, contestó el chimentero. Algo molesto, Mammon disparó: “Era el conductor. Nunca jamás me hice el guacho pistola, pero ahora sí. Te quiero decir qué con esto. Yo no era uno que estaba ahí un ratito”.

“Entonces vas a hablar”, afirmó Ventura. “Obvio que voy a hablar”, esgrimió el conductor. En esa línea, aclaró: “Pero no estoy con esto desafiando”.

“Primero quiero agradecerle a APTRA y te tengo que agradecer a vos porque instalaste el tema mediáticamente”, sumó respecto a su presencia en los premios a la televisión y la radio. “¿Y por qué te iba a dejar afuera? explicame”, retrucó Ventura. “Que sé yo, que me lo expliquen los que pueden pensar que me pueden dejar afuera. Hay un debate en la sociedad. Hay gente que dice ‘tiene que ir, no tiene que ir’”.

El llanto de Jey Mammon

Minutos más tarde, Mammon se quebró al recordar que tuvo que hacerse cargo del programa tras la muerte de Gerardo Rozín, histórico conductor del ciclo.

“Yo no estaba haciendo murguita en La peña de Morfi. Me hice cargo de un programa hermoso. Me puse un saco muy difícil de ponerse, que era el de Gerardo (Rozín). Yo me junté con la gente de la peña y les dije que es muy merecida esta terna”, añadió entre lágrimas.

Recordando el momento en que asumió a la conducción del programa dominical de Telefe, Jey analizó: “Me tocó hacerme cargo de un desafío muy difícil también. De hecho yo no había ido a Telefe a hacer eso. De repente pasó. Fue como una especie de serendipia... ‘vos viniste a hacer otra cosa pero mirá... vos podés decir que no, pero la verdad está todo dado para que vos te hagas cargo de La peña de Morfi’ y así fue”.

Por último, cerró: “Está muy bien nominada La peña de Morfi y yo creo que tengo muchísimo que ver con ese año. Por eso te digo, no hice murguita en el programa ni voy a subir a hacer murguita en el escenario”.

Fuente: TN