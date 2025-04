Jesica Cirio contó cuándo falleció verdaderamente su hermana y qué le pasó

Difícil momento El preocupante posteo de Coti Sorokin: "Quizás no me quede opción"

“Con relación al fallecimiento de mi hermana y viendo que en algunos medios están diciendo cosas que no son ciertas, me veo en la necesidad de hacer algunas aclaraciones” , comenzó diciendo la conductora en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “Mi hermana Verónica falleció hace dos meses. Éramos hermanas por parte de mi mamá y siempre tuvimos un buen vínculo. Ella estaba enferma hacía más de diez años por sufrir una enfermedad neurológica. A causa de ello, la internaron durante diez días y falleció por un paro cardíaco de manera natural”.

“Por respeto hacia ella y a la familia, decidimos no hablar ni contar nada en su momento. Mi hermana no es conocida en los medios y además yo no estaba ni estoy pasando por un buen momento. Espero sepan comprender”, concluyó, dando por cerradas todas las versiones que estaban circulando.

El comunicado de Jesica Cirio sobre el fallecimiento de su hermana