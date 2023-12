Jésica Cirio cerró el año con un extenso y polémico descargo donde apunta contra Telefe

La Justicia encontró facturas de un casino a un programa de Cirio e investiga nexo con Insaurralde

Mientras crecen los rumores sobre su inminente despido de Telefe, la diva decidió publicar un extenso y provocador mensaje, donde no se hace cargo de nada, dice haber tenido un gran año y le tira varios palitos al canal donde trabaja y a sus compañeros.

El texto arranca explicando: “Este año me llevo unas cuantas lecciones conmigo. Me he caído, he llorado, he sido fuerte y en todo momento conseguí salir adelante, pese a haber vivido decepciones por parte de ciertas personas, pese a los malos momentos y los días difíciles nunca me rendí y seguí luchando para ser mejor...”.

Y continúa expresando: “He cambiado, he dejado muchas cosas atrás y me he dado cuenta de lo importante que es cuidar mi amor propio, he valorado mis momentos de soledad, he aprendido a no aferrarme a nadie, a no pensar tanto las cosas y, sobre todo, a ver lo que verdaderamente merezco, aprendí a priorizar mi paz mental y mi felicidad”.

La joven afirma: “Este año le he dado lo mejor de mí a personas que no lo merecían, he visto hipocresía y doble cara de gente que no esperaba , logré irme de aquellos lugares que no eran para mí, dejé de darle importancia a lo insignificante y en todo momento tuve esa fuerza interior para volver a empezar de nuevo, para dedicarme tiempo y centrarme en mí sin importar lo que digan los demás”.

Jésica Cirio cierra diciendo: “Este año me he dado cuenta de lo que soy capaz de lograr, me he dado cuenta que he aprendido más de lo que esperaba y que he progresado bastante. Ya sean malos o buenos momentos, ha sido un buen año porque puedo decir que ahora soy mejor”.

Las palabras de la joven se hicieron virales en las redes sociales, generando innumerables críticas porque Cirio está siendo investigada por la Justicia actualmente y podría recibir una durísima pena.