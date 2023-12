Una exfigura de Gran Hermano criticó el reality: "Me decepcionaron"

Julieta Poggio sabe muy bien cómo funciona Gran Hermano y el nuevo ciclo del reality de Telefe no se salvó de sus filosas críticas. En "Cortá por Lozano", la joven no se guardó nada y opinó sobre la nueva edición del show.

No hay remate

“Fue una locura para mí ver por primera ver la gala de nominación, en ese momento también entendí por qué la gente se enganchó tanto. Es divertido…pero la verdad es que los sentí medios perdidos.", comenzó Julieta Poggio con su descargo.

Luego, agregó: " No sabían los motivos, se ponían a pensar dentro del confesionario a quién iban a votar ¡Dale! Durante todo el día lo único que tenés para pensar es eso”, sentenció.

“Una llegó y dijo ‘me das unos segundos para pensar’ . Las nominaciones me decepcionaron a mí, pero igual la placa me gustó, y en el caso de Juliana la espontánea no modificó demasiado, creo que se adelantó a jugar”, dijo Julieta Poggio.

Presente en la charla, Sol Pérez opinó: “Para mí fue poco inteligente que votaran a Zoe, que dijeron que no tenían afinidad, porque creo que ella es de esas participantes que no van a traicionar. Es decir que si la suman para su grupo, y más o menos la van guiando puede ir votando lo mismo que ellos. También es bueno tener votos a favor”.

De lo que no quedan dudas es que Julieta Poggio la tiene clarísima sobre cómo funciona Gran Hermano.