Jésica Cirio anunció una noticia que sorprendió a todos: "El deseo más grande"

Jésica Cirio reapareció y le concedió una extensa entrevista a “Mañanísima” . Allí, la ex conductora de Telefe habló del hijo que tendrá con Elías Piccirillo , su marido.

En ese punto, Cirio confesó: “Ser padres es requeterrecontra la idea. Es el deseo más grande que tenemos ambos, así que tuvimos un año movido, de mucho laburo para él y yo acompañando. Recién ahora relajamos y tomamos la decisión de empezar a buscar. Hace muy poquito, pero sí, ya empezamos”.

Jésica remarcó: “El proyecto más grande hoy es seguir agrandando la familia, disfrutando de la relación, de Chloe. Fue un año muy lindo para desintoxicarme, para estar tranquila, disfrutar de mí. Tomé esa decisión y la llevé adelante en todo sentido. Fue en un minuto, hice así… Dije ‘no’ y fin. No es que ‘voy, vengo, pruebo…’. No. Necesitaba este año tomármelo para mí, para mi hija, que es lo más importante”.

Cirio descartó volver a la televisión el año que viene: “Hoy mi prioridad es ella, mi persona y mi relación, así que fue una muy buena decisión que tomé y estoy feliz de haberlo hecho”.

Aunque la modelo asegura que fue ella quién tomó la decisión de no hacer televisión, la realidad es que en Telefe habría dado de baja su contrato cuando se conocieron detalles de su complicadísima situación judicial.

Jésica habría ayudado a lavar más de 120 millones de pesos a Martín Insaurralde, su ex marido, un político vinculado al kirchnerismo. Según la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo antilavado, Cirio y Sofía Clerici “habrían aportado su nombre para la adquisición de bienes que Martín Insaurralde claramente no puede justificar en función de sus ingresos declarados y, de ese modo, permitir que apareciera ajeno a los bienes y gastos, de forma tal que la adquisición de los mismos parezca lícita y no como realmente lo es, con fondos de origen ilícito”.