Javier Milei apuntó contra Cecilia Roth: "Es más fácil llorar censura antes que aceptar su fracaso"

“Estoy con Leonardo Cifelli -secretario de Cultura- y me cuenta que la ‘gran actriz’ Cecilia Roth sólo vende 600 entradas por semana . Por lo tanto, hay que explicarle que no tiene demanda porque no la quieren, no por censura. Obviamente, para ella es más fácil llorar censura antes que aceptar su fracaso ”, afirmó el jefe de Estado en su cuenta de X.

La disputa comenzó hace días cuando, en una entrevista, la actriz dijo que al mandatario le da “exactamente” igual si el cine argentino existe o no. “La cultura representa la identidad de un país. Milei es totalmente ajeno a todo esto, está construido de no se sabe qué, pero nunca relacionado ni vinculado con la Argentina”, indicó en una conversación con Efeminista en la que también aseveró: “Creo que el Gobierno está censurando (...) Estoy segura. Lo sé, lo veo, lo siento, lo conozco”.

Además, sostuvo que tanto Cifelli como Milei “se permiten escrachar, nombrar a gente desde su lugar importante” y añadió: “Estos señores en todo encuentran que hay ‘meloneo’, que quiere decir que te están convenciendo de algo político en la escuela, en la universidad, en el cine, en el teatro. Ellos creen que todos son ‘K’, comunistas y socialistas, que les parecen palabras temibles. Insultan permanentemente con un vocabulario insólito a instituciones, personas, películas, libros. [...] Me da miedo la naturalización de que un señor en el Gobierno maltrate salvajemente a todo aquel que tenga una idea que no coincida con su pensamiento prehistórico”.

En este marco, Cifelli contraatacó: “No vende ni 500 entradas por semana en una obra porque la gente no la quiere ver y sale a gritar ‘censura’. ¿Me la va a contar a mí, Cecilia Roth, que tengo más de 100 producciones de teatro y música? Pobre productor, sostenerle ese fracaso. Les duele que la gente ya no se morfe más sus mentiras y no los elija”.

A su vez, otra voz alineada con el oficialismo que le respondió a Roth fue Agustín Laje, a quien Milei replicó y definió a sus dichos como una “clase magistral”: “Lo que hierve la sangre de la actriz no es que no se pueda hablar de género, sino que, por fin, podamos decir a viva voz que la ideología de género es una basura. Lo que despierta la ira de Roth no es que no se pueda hablar de la dictadura, sino que podamos equilibrar el juicio histórico recordando la historia completa, con todos los asesinatos y secuestros de las organizaciones terroristas incluidos”, remarcó.

En la pelea también se metió el productor teatral Sebastián Blutrach, para defender a Roth quien publicó: “Desde el @teatroelpicadero y a título personal, no puedo mantener el silencio ante las erradas declaraciones del secretario de Cultura. Podemos disentir, discutir, expresar posiciones. Por ello, quienes ocupan cargos públicos tienen la responsabilidad de actuar con respeto y fomentar la libertad de expresión, sin incurrir en actitudes violentas”.