Internaron de urgencia a Alberto Cormillot

En ese sentido, aclaró: “Está internado porque le vi un moretón en la pierna, me asusté y vinimos. Como no se sabía si era un hematoma o había un problema con las plaquetas lo dejaron”.

Además, continuó: “Hace un rato le dieron los resultados y soy tan buena esposa que volví a casa, le busqué la almohada, le hice la comida y se la traje. Yo estoy con mucha angustia, pero, sacando eso, estamos bien”. Por otra parte, la nutrición explicó: “Yo el martes estuve acá y fue mucho más importante lo mío que lo que estamos por él”.

Según se supo, anteriormente Cormillot habría acudido a la guardia por síntomas que preocuparon a su entorno y no fue sino hasta esta tarde que se le diagnóstico un coágulo en una vena de la pierna izquierda.

Por lo general se trata de una afección no letal que puede formarse en una arteria o vena y que impide el flujo normal de la sangre. Tratado a tiempo es de pronta recuperación, pero si el coagulo explota podría genera graves complicaciones.

En enero, Comrillot también debió ser internado en la misma clínica luego de sufrir una deshidratación que derivó en una de descompensación. En ese momento, permaneció en observación durante tres días hasta que fue dado de alta.

Según informaron en un comunicado, fue “por un cuadro de deshidratación a punto de partida de un foco gastrointestinal”. En ese sentido, agregaron: “Se encuentra estable. En estos momentos estamos realizando estudios para buscar la etiología”.

Más tarde, en mayo, fue hospitalizado nuevamente tras sufrir un accidente doméstico que le valió la fractura de tres costillas. “Cuando me desperté a eso de las 4, me tropecé con un juguete de mi hijo, estaba la luz apagada porque ellos estaban durmiendo. Me di un golpe muy grande, así que me vine al sanatorio directo. Yo salgo todos los días a las 5 salgo de casa, porque entro a trabajar. Ya estaba mi asistente, que me trajo con el auto”, narró en aquel momento.

