Internaron a Juanita Tinelli, la hija menor de Marcelo Tinelli

El joven compartió una imagen de la modelo, tapada con un buzo, en la cama. Un cibernauta le consultó al respecto: “¿ Juanita está bien ?”. Fran respondió: “ Está perfecta, gracias por preguntar ”. Hasta el momento, no hay ningún detalle que permita saber el motivo detrás de la imprevista internación de la top model.

El noviazgo de Juanita Tinelli

Nancy Duré dio todos los detalles al respecto: “Estamos en condiciones de afirmar que la parejita, la nueva parejita que se pasea por Miami, es la parejita de Juanita Tinelli, la hija de Marcelo Tinelli, y Fede Redondo, el hijo de Fernando Redondo. Y esto es una bomba”.

Y agregó: “Los datos que tenemos son los siguientes: como te decía, él empieza a estar en foco de la gente de Miami, cuando Messi llega al Inter, entonces todos empiezan a fijarse en los jugadores, lo tenían identificado. Flaco muy fachero, divino, ningún problema, le va bárbaro, juega con Messi”.

Duré especificó: “Los dos se siguen en Instagram, pero no se comentan nada, por lo menos, no públicamente. Los empiezan a ver juntos, llama la atención Juanita porque es imponente. Entonces empezaron a decir: ‘¿Quién es esta chica que está con él?’. Y unos argentinos que andaban en zona le dicen: ‘Juanita Tinelli, ¿no te das cuenta? Es la cara del padre’”.

Rodrigo Lussich contó que la joven está instalada en Estados Unidos por sus compromisos laborales: “Juanita está trabajando en Estados Unidos, paraba en Nueva York. Ella es modelo de pasarela, número 1, yo creo con un gran futuro, como también él tiene un gran futuro como jugador, le va muy bien en el Inter. Me encanta esa pareja y que no me desmientan porque tengo todo chequeado”.