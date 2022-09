Insólito: por qué Luis Ventura dio una nota desde adentro de un ataúd

luis ventura 1.jpg

El periodista reveló que fue invitado al programa por su colega Silvia Freire, con quien trabajó en Desayuno Americano (América). “Me pareció una tipa que sabía de psicología y psiquiatría. Se me complicó, pero me supo esperar y fui”, dijo muy seguro.

“Mientras tomábamos un té, se para y saca un mantel que cubría el féretro. Estaba cerrado, abre la tapa y queda como un respaldo de un sillón. Y en su cuestionario aparece una pregunta sobre la muerte”. Ahí empezaron hablar sobre la muerte y fue cuando Freire le preguntó si quería recostarse en el ataúd. Él, muy gauchito, accedió al pedido y dejó a todo el piso de LAM impactado.

“A mí la muerte no me mueve un pelo, salvo que sea de alguien que quiero porque es una partida que uno la siente. Pero no me da miedo la muerte; la muerte está adentro de la vida”, cerró muy convencido de lo que había hecho.

Más tarde, el mismo Luis Ventura reconoció que ese día sus familiares lo llamaron por teléfono para putearlo.