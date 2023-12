Inesperada revelación sobre la desconocida interna de Gran Hermano: "Están pasando cosas"

Sin embargo, la nueva edición del ciclo conducido por Santiago del Moro no está dando los resultados esperados y eso pone muy nerviosas a las autoridades del canal, según reveló el periodista Carlos Monti en su programa “Entrometidos” .

“Mientras en la casa está todo revuelto y ya hay episodios que involucran a los chicos que están tratando de ganarse al público, puertas afuera también están pasando cosas. Como, por ejemplo, los jerarcas de Telefe, la gente que toma las decisiones fuertes del canal, ha hecho una evaluación de estos programas”, arrancó diciendo el animador.

Y especificó el problema que enfrenta “Gran Hermano”: “Esto es porque cuando toman los números del programa y los empiezan a desglosar, los jerarcas del canal se dan cuenta que no son los números de la edición anterior . Se dan cuenta qué hay gente que se pone a ver el reality, pero un rato, después se va . Y esto está preocupando a la gente que toma decisiones en el canal . Algunos se replantean si está bien hecho el casting, por qué no sé habla en las redes de las historias de los chicos, ¿qué pasa que no se están enganchando? Otro propuso que arranque más temprano”.

Carlos Monti fue muy directo en su evaluación sobre el problema del nuevo “Gran Hermano” que puso en alerta a las máximas autoridades de Telefe: “Hay una historia de ver cómo lo ajustan, porque no son los números de rating que estaban esperando”.

La posibilidad que el periodista dejó flotando en el aire es la cancelación del reality show mucho antes de lo previsto si no consigue elevar sus niveles de audiencia para justificar la inmensa inversión económica que requiere.