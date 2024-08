Incómodo momento entre Alfredo Casero y Baby Etchecopar en la mesa de Mirtha Legrand

El tema de la pauta de Gobierno comenzó y Casero le dijo: “Vos saliste en la tele diciéndolo en lo de Fantino”. Etchecopar ahí no más le respondió interrumpiéndolo y Alfredo le retrucó repitiéndole: “No me grites, no me grites”.

Mirá el momento que se viralizó:

- Casero:"Vos me vas a negar que trabajan por pauta..."

- Baby:"No, yo no..."

En X este momento entre Alfredo Casero y Baby Etchecopar se posicionó como tendencia:

