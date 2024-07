Alfredo Casero estalló ante el nombramiento del Dipy en el gobierno: "Inútil" y "bocón"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/agencialavieja/status/1815983952995250425&partner=&hide_thread=false Debemos pagarle a este inutil,que a la cultura aporto una garcha,que todos sabemos que es un trepador y un bocon,

Inutil en todos los.terminos.

Me parece un horror,y NO ERA.LO QUE HABIAMOS VOTADO... https://t.co/N7gn5aFLFf — Alfredo Casero (@agencialavieja) July 24, 2024

David Adrián Martínez, más conocido como "El Dipy" podría acceder a un cargo en la Secretaría de Cultura. "Hace rato que se hablaba de asignarle un programa vinculado a acciones territoriales", destacaron desde La Libertad Avanza.

El Dipy había sido candidato a intendente de La Matanza por La Libertad Avanza el año pasado. Sorpresivamente, obtuvo el segundo lugar en las elecciones de octubre con el 22,46% de los votos, detrás del histórico Fernando Espinoza.

En 2022, Casero ya lo había criticado tras escuchar al cantante pedir en una entrevista que "aten a uno del Gobierno (de Alberto Fernández) en Plaza de Mayo para que se termine el quilombo".

"Dice que quiere atar a alguien a un palo, Dipy, si querés me podes atar la chot... a una cañita. Dipy, te están usando, pibe, no te levantés las medias que es foto carnet, no te metas esto va en serio. Vos te hiciste famoso por pegarle a tu señora, yo no, y no me importa nada si me vienen a palmear la espalda. Nunca me ofrecieron una radio, y a vos te la ofrecieron enseguida. No te metas conmigo, metete en tu guerra", le dijo el actor por ese entonces.

El músico en ese momento le respondió: "Todavía no se por qué me atacó Casero, en ningún momento lo nombré. Hasta se metió con la madre de mi hijo, esa si no se la voy a perdonar. Le contesté a Alfredo. A mi no me manda nadie, no soy como vos. Pero te recuerdo que mientras vos le tirabas la goma a Juntos por el Cambio, después los odiaste. También se la mamaste a Milei, después lo defenestraste. Ponete de acuerdo, yo siempre dije lo mismo desde el primer día que empecé a hablar, nunca cambié mi discurso".