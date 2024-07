La íntima e incómoda pregunta de Mirtha Legrand a Flor Peña

Las preguntas de Mirtha Legrand a sus invitados en la mesaza son un clásico de todos los fines de semana y la que ocurrió este último no fue la excepción. La diva le hizo una incómoda pregunta a Flor Peña y la dejó descolocada.

La diva fue rápida y para que la gente no malentienda la pregunta que hizo, dijo: “Nunca pregunto esto, creo que es la primera vez que lo pregunto al aire, porque te merecés mucho”.

El momento quedó ahí y Florencia siguió hablando sobre su proyecto personal que es el musical Mamma Mía!

Tras la pregunta de Mirtha Legrand, Flor Peña siguió hablando sobre la elección de sus trabajos

“Yo creo que las mujeres siempre ganamos menos, pero no me quejo de eso. Yo tengo la carrera que tengo y nunca he dejado de hacer algo por dinero”, agregó Flor.

Y concluyó: “Cuando algo me gustaba mucho y sentía que me iba a hacer crecer, o que me iba a dar felicidad, lo hacía igual”.