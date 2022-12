Iliana Calabró vivió un mal momento con Ricardo Arjona: "Le hice la cruz"

Todo comenzó cuando Andy le pidió a sus invitados que pasen al medio aquellos que hayan tenido un mano a mano ya sea bueno o malo con una estrella nacional o internacional. Sorprendió a todos que Iliana fuese una de las primeras en pasar y fue ahí que contó su mal trago con el cantante guatemalteco.

“Con Ricardo Arjona tuve un mal momento mientras estábamos cenando en el casino flotante con Gabriela Pochinki. Ella le dijo al mozo: ´Ahí está Arjona, dígale que hay una estrella cantante que lo quiere saludar, así se sacan una foto´”, reveló Calabró. Además, agregó que su amiga hizo eso porque sabía que Iliana era super fanática de Arjona y solo quería una foto con él.

Según el relato del mozo, Arjona se comprometió a sacarse una foto una vez que terminara de cenar pero eso no ocurrió, sino que el músico terminó huyendo del lugar para no tener que tomarse la selfie. “Nosotras seguimos muy entusiasmadas con nuestra charla, empezaron a llegar más personas al lugar y en un momento miramos y él desapareció; se fue por la tangente”, aseguró Iliana Calabró.

Esto fue suficiente para que ella decida no escuchar más a quien, hasta ese momento, era su artista favorito. “Le hice la cruz y no lo escucho más, se me cayó un ídolo”, cerró la humorista.