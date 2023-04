Hombres vestidos de negro atacaron a figura de El Trece: "Podrían haber matado a mi hija"

El informe de “Desayuno americano” sobre el tema:

Escándalo con Cinthia Fernández y sus vecinos: acusada de tirar gas pimienta

La propia Cinthia Fernández envió un audio al programa para agregar más datos: “Pedí ayuda y nadie vino. Salí solita a buscar a un chorro, me podría haber pasado cualquier cosa. Eran tipos vestidos de negro que me reventaron la puerta”.

Sin embargo, luego la madre de uno de los jóvenes la acusó de ingresar a su casa y rociar con gas pimienta a sus invitados como venganza.

El relato de la vecina

“La vi a Cinthia Fernández adentro del jardín de mi casa gritando, lo primero que hago es acercarme para que vayamos a hablar afuera de mi casa y me cuente lo que pasó. No fue fácil”, aseguró la mujer.

Y agregó: “Cuando Cinthia se fue siento que no puedo respirar y los chicos me dijeron que tiró gas pimienta. Cinthia después me dijo: '¿Qué querés que haga? Me rompieron la puerta de mi casa. ¿Ahora cómo voy a dormir? Tenemos un narco (sic) enfrente'. A todo esto, se abrió la puerta principal y salieron todos los chicos tosiendo, con los ojos irritados, sin poder respirar”.

La vecina remarcó: “Yo estaba hablando con Cinthia, pidiéndole disculpas porque le rompieron la puerta y le decía que me hacía cargo de todo. Pero ella le tiró gas pimienta a los que estaban alrededor y se propagó. Estaba mi prima embarazada de ocho meses muy cerquita. Había un bebé en un carrito durmiendo, afectó un montón el gas pimienta. (…) Llegó a mi casa la mamá de una que había escupido sangre y se la llevó. Otro nene asmático se fue a la casa”.

Habló la vecina agredida por Cinthia Fernández: "No podés entrar a mi casa a tirar gas pimienta"

La modelo negó que los hechos hubieran sucedido así. Según su versión “para lo único que yo ingresé a su casa fue para putear a uno de los pendejos. Podrían haber matado a mi hija. Jamás tiré en una fiesta a mansalva sin saber a quién le tiraba”.

La versión de Cinthia Fernández de los hechos: