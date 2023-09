Histórico participante del Bailando se cansó del ninguneó de Marcelo Tinelli y le dijo cosas terribles: "Tenés una hija...".

Volvió el “Bailando por un sueño” y, fiel a su estilo, Marcelo Tinelli se permitió chicanear a Flor Vigna burlándose de la carrera como cantante de Facu Mazzei , su ex compañero de baile y amigo.

Terrible Un ex Gran Hermano reveló que tiene cáncer terminal

El artista arrancó su alegato diciendo: “Mudo me dejaste. ¡Me entero que dijiste que no sabes quién soy! Hace 15 años que me rompo el lomo en tu programa, che. Que rari estás de memoria ( será la tintura )”.

descargo Facu Mazzei.jpg

Tras ese picante comienzo, Facu Mazzei agregó: “Y… la ninguneada ‘con amor’ en el programa es una fija. ¿Vieron? También quería decirte que ojalá que la gente vaya cantando por las calles mis temas y que haya un camión de Coca con mi cara como dijiste”.

El joven resaltó todo el esfuerzo de su trabajo como cantante independiente: "Cuesta mucho autogestionarse y tratar de generar laburo haciendo lo que amo desde que nací. Deberías ahorrarte esos comentarios desafortunados sobre el trabajo del otro teniendo una hija que también produce música y le mete a eso”.

En ese punto, Mazzei le agradeció a Flor Vigna por defenderlo: “Que mujer increíble tenés en tu programa. Valorala porque es eso. ¡TALENTO e increíble ser humano! ¡Que amo cada día y más con estas cosas! ¡GRACIAS, AMIGA, POR ESA DEFENSA Y EL SALUDO! ¡SOS TAN ESPECIAL!”.

Por último, el joven recordó lo que sucedió durante su última participación en el “Bailando por un sueño”: “Pd: otro dato que te dejo, soy el que se sacó el hombro en el último ‘Bailando’ y que no hubo nadie que me ponga el hueso en el lugar en el momento. Fiel soldado de tu programa, si no preguntále al Chato Prada y Fede Hoppe”.