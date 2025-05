'Harry Potter': quiénes son los nuevos actores que van a interpretar a Harry, Ron y Hermione en la próxima serie

Cuando el rio suena... "Otra vez lo mismo": polémica por el "Me Gusta" y la foto entre la China Suárez con un compañero de Mauro Icardi

Francesca Gardiner, guionista principal y showrunner del proyecto, junto al director y productor ejecutivo Mark Mylod, anunciaron la noticia destacando el talento de los jóvenes actores. En un comunicado, expresaron su entusiasmo por el resultado de la búsqueda, liderada por las directoras de casting Lucy Bevan y Emily Brockmann, y agradecieron a todos los participantes.

El reparto no se limita a caras nuevas. Actores reconocidos también formarán parte del elenco en papeles clave del mundo mágico:

John Lithgow será Albus Dumbledore

Janet McTeer interpretará a Minerva McGonagall

Paapa Essiedu dará vida a Severus Snape

Nick Frost encarnará a Rubeus Hagrid

Luke Thallon asumirá el rol de Quirinus Quirrell

Paul Whitehouse interpretará a Argus Filch

La producción de la serie está a cargo de HBO en colaboración con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. Además de Gardiner y Mylod, el equipo de producción ejecutiva incluye a J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman, el productor original de las películas.

La participación de Rowling no ha pasado desapercibida, dado el debate público en torno a sus posturas sobre temas sociales. No obstante, desde HBO aclararon que la serie se centra exclusivamente en la historia original de los libros y no en las opiniones personales de su autora. Casey Bloys, jefe de contenido de la plataforma, señaló en una entrevista que ya han trabajado con Rowling en otros proyectos y que quienes deseen debatir con ella pueden hacerlo en redes sociales.

Con un elenco confirmado y el equipo creativo en marcha, la nueva serie busca reimaginar el mundo mágico de Hogwarts para nuevas generaciones, sin perder la esencia que cautivó a millones de lectores y espectadores en todo el mundo.