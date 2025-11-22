Habló Wanda Nara por las entrevistas que hizo la China Suárez y Mauro Icardi en Argentina

En la última semana, la China Suárez y Mauro Icardi fueron protagonistas de varias entrevistas en medios del país. La que estuvo callada y sin decir nada fue Wanda Nara. Pero en un evento, la conductora de MasterChef Celebrity fue consultada de estas entrevistas y su respuesta fue tajante.

Tras ser interceptada por la cámara de Sálvese Quien Pueda , Wanda se mostró algo molesta con la consulta de la cronista: " ¿Cómo viviste la semana pasada con la llegada de Mauro y la China? ”, indagó.

Ahí Wanda cortó en seco, sin vueltas y con una contundencia clarísima: “No, no. No hablo yo de eso, no hablo más”, atinó a decir, firme con su postura.

image Wanda Nara volvió a viajar

A pesar de la negativa, la notera del programa que conduce Yanina Latorre por América insistió: “¿No viste ninguna entrevista?”, quiso saber. Pero Wanda dejó claro que no le interesa entrar en la polémica: “No vi nada“, aseguró. Y cerró: “Estoy trabajando un montón y paré porque hace frío y están todos acá hace un montón de tiempo”.

Fuente: Ciudad