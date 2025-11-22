Expulsan a un famoso de una fiesta top ¡por ir de bermudas!

Un famoso artista musical fue echado de una fiesta top por su vestimenta. El protagonista de este hecho insólito lo sacaron del evento por llevar bermudas.

Declaraciones Habló Wanda Nara por las entrevistas que hizo la China Suárez y Mauro Icardi en Argentina

Así lo confirmó Pepe Ochoa en LAM. “Lo habrían tenido esperando 45 minutos afuera, la marca de champagne lo invitó pero supuestamente no le habían avisado cómo tenía que ir, aparece Wally Diamante y le dice que no puede pasar así”, detalló el conductor de Bondi.

Quién es el famoso artista que fue rebotado

El panelista contó que a quien no lo dejaron pasar fue a Rusherking, cantante y expareja de la China Suárez.

Luego reveló que Rusher habría tenido intenciones de cambiarse de atuendo pero la respuesta no habría sido a su favor: “Él les habría preguntado si se iba a cambiar y volvía, si iba a poder entrar y le habrían dicho que no, fue de bermudas”.