sábado 22 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
famoso

Expulsan a un famoso de una fiesta top ¡por ir de bermudas!

El reconocido artista de la música fue “rebotado” del evento por su vestimenta. ¿Qué opinás?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-11-22 120606

Un famoso artista musical fue echado de una fiesta top por su vestimenta. El protagonista de este hecho insólito lo sacaron del evento por llevar bermudas.

Lee además
hablo wanda nara por las entrevistas que hizo la china suarez y mauro icardi en argentina
Declaraciones

Habló Wanda Nara por las entrevistas que hizo la China Suárez y Mauro Icardi en Argentina
cual es el plan de marcelo tinelli en 2026: su deseo laboral
Farándula

Cuál es el plan de Marcelo Tinelli en 2026: su deseo laboral

Así lo confirmó Pepe Ochoa en LAM. “Lo habrían tenido esperando 45 minutos afuera, la marca de champagne lo invitó pero supuestamente no le habían avisado cómo tenía que ir, aparece Wally Diamante y le dice que no puede pasar así”, detalló el conductor de Bondi.

Quién es el famoso artista que fue rebotado

El panelista contó que a quien no lo dejaron pasar fue a Rusherking, cantante y expareja de la China Suárez.

Luego reveló que Rusher habría tenido intenciones de cambiarse de atuendo pero la respuesta no habría sido a su favor: “Él les habría preguntado si se iba a cambiar y volvía, si iba a poder entrar y le habrían dicho que no, fue de bermudas”.

image
Temas
Seguí leyendo

Tras animar la FNS, Barassi dijo que se fue "contentísimo" de San Juan y con "la panza explotada"

Fiesta Nacional del Sol: habilitan la venta de un remanente de entradas para la primera noche

Ya están los invitados de las 'mesazas': quiénes estarán con Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana

Simularon ser cortadores de pasto y entraron a robar a la casa de Valeria Mazza

Los Simpson, de luto: confirman la muerte de otro reconocido personaje

Sorpresa en MasterChef Celebrity: quién es el nuevo eliminado

Barassi volvió al Central Universitario y se reencontró con sus compañeros: "Amo y agradezco siempre"

El emocionante momento que vivió Nicki Nicole antes de llegar a la Fiesta Nacional del Sol

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
hablo wanda nara por las entrevistas que hizo la china suarez y mauro icardi en argentina
Declaraciones

Habló Wanda Nara por las entrevistas que hizo la China Suárez y Mauro Icardi en Argentina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Banderazo descontrolado en San Juan: el video de la feroz pelea de chicas en medio de los festejos
Incidentes

Banderazo descontrolado en San Juan: el video de la feroz pelea de chicas en medio de los festejos

Quién era la joven que murió electrocutada en 9 de Julio
Tragedia en Las Chacritas

Quién era la joven que murió electrocutada en 9 de Julio

Buscate si fuiste a la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol
Galería de fotos

Buscate si fuiste a la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol

Una nena de 7 años jugaba en el patio de su casa y fue asesinada de un balazo
Como en San Juan

Una nena de 7 años jugaba en el patio de su casa y fue asesinada de un balazo

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre
Se evitó una tragedia

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre

Te Puede Interesar

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre
Se evitó una tragedia

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre

Por Redacción Tiempo de San Juan
El San Juan que se fue en tren y el libro que revela los secretos de 63 añorables estaciones
Descubrimientos

El San Juan que se fue en tren y el libro que revela los secretos de 63 añorables estaciones

Desde arriba, el drone de Tiempo te muestra la multitudinaria convocatoria en la noche del rock de la FNS 2025
Imágenes exclusivas

Desde arriba, el drone de Tiempo te muestra la multitudinaria convocatoria en la noche del rock de la FNS 2025

Al igual que Estados Unidos, el Gobierno no acompañó el documento final del G20 en Johannesburgo
Decisión

Al igual que Estados Unidos, el Gobierno no acompañó el documento final del G20 en Johannesburgo

El golpe económico de llevarse materias: en San Juan, los precios de las consultas en los institutos superó el 100% interanual
Educación

El golpe económico de llevarse materias: en San Juan, los precios de las consultas en los institutos superó el 100% interanual