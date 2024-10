Hablaron las trabajadoras sexuales que Liam Payne contrató antes de morir: qué dijeron

Las dos mujeres, contratadas a través de un sitio pornográfico, no le especificaron al fiscal Marcelo Roma si tuvieron sexo con el ex One Direction, aunque sí señalaron que él no les pagó un solo centavo. Fue allí donde empezó el griterío y quejas de los demás huéspedes, que llamaron a recepción para alertar sobre una fuerte discusión.