Griselda Siciliani blanqueó su romance con Luciano Castro: qué dijo

Hoy, en “Intrusos”, Guido Záffora y Laura Ubfal lograron que la artista confirmara su romance con Luciano Castro. El periodista contó: “Estoy hablando con Griselda. Le dije: 'Hoy te veo en el teatro, pero antes, ¿qué es eso de Luciano?'. Ella me contesta 'hoy te veo', y cuando le pregunto por Luciano me manda una carita con dos corazones. Me dice: 'No me preguntes, que no me gusta hablar de esos temas'”.