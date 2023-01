Gran Hermano: un drone entró a la casa con un 'picante' mensaje para los hermanitos

El que sigue es Agustín, quien lee para la audiencia el mensaje que cargaba el robot: "¡Coty vuelve! Coty vuelve", exclama Frodo, a quien se lo escucha emocionado por la idea de recuperar a una de sus más fuertes aliadas y jugadoras.

Julieta, por otro lado, no disfrutó nada la intervención: "No... es un dron", exclamó sorprendida la bailarina. La transmisión se cortó minutos después, pero en las redes sociales no tardaron en aparecer las fotos y videos del dron sobrevolando los cielos.

El inesperado dron no es el primer mensaje del exterior que augura el regreso de la jugadora correntina; ni siquiera es el primero en la jornada de este domingo. Más temprano en el día, un grito desde afuera cargando el mismo mensaje puso en alerta a los jugadores de " Gran Hermano Argentina".

"¿Escucharon todos lo mismo que yo, no? ¿Estamos todos de acuerdo con lo que acabamos de escuchar, no?", preguntó Camila. "No lo digas, Camila", se quejó Julieta. "¿Qué tiene? Que vuelva", manifestó la Tora. "Qué paja", agregó Poggio.

Tal como ocurre desde su salida de la competencia de Telefe, utilizó su cuenta de Twitter para enviar un mensaje. Si bien días atrás pidió justicia por el asesinato de Fernando Báez Sosa tras el comienzo del juicio, esta vez se refirió a Lionel Messi, algo que llamó la atención. Fiel a su estilo, la ahora ex participante de "GH" generó revuelo con sus palabras, ya que se animó a compararse con el capitán de la Selección Argentina.

"Si hasta a Messi lo critican, ¿cómo no me van a criticar a mí?", fue el contundente tweet que dejó Coti de " Gran Hermano 2022". Lo cierto es que el público se dividió con su salida de la casa más famosa del país, algo que se nota en las redes sociales. Mientras algunos extrañan su manera de jugar, otros no perdonan la estrategia que utilizó en contra de Daniela y Julieta que decantó en la salida de la primera mencionada.