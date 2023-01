Gran Hermano: Coti se comparó con Messi, mirá qué dijo

Coti fue eliminada de " Gran Hermano 2022" por decisión del público , ya que sus estrategias le costaron muy caro, tanto dentro como fuera de la casa más famosa del país. Sin embargo, aprovechó para mostrar una faceta desconocida, hasta el momento, en distintos programas televisivos, aunque también en las redes sociales. En las últimas horas, hizo una comparación más que particular y no pasó desapercibida.

Al igual que durante toda la semana, Coti de "Gran Hermano" estuvo presente en la gala del viernes. Dicha emisión está realizada por un panel de ex participantes de distintas ediciones, donde aprovechan para consultar cuestiones sobre su experiencia en el reality. Algunas explicaciones de la novia del Conejo no cayeron del todo bien en redes sociales, por lo que no faltaron críticas a ella por sus dichos.