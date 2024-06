Gran Hermano: Santiago del Moro atacó a Martín Ku por pelearse con Furia

El conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro, volvió a generar polémica al cuestionar a Martín Ku por enfrentarse a las agresiones de Juliana. Todo comenzó cuando los concursantes se reunieron para ver a qué familiar iban a sacar de la casa. Martín habló sobre su novia: “Obviamente me encantaría que se quede Mari, pero si ustedes no quieren, no pasa nada”.

Furia salió a provocarlo: “No, no quiero. Yo no quiero que ella se quede porque veo que con mi hermana se lleva como el ojet* y me mira con cara que no me gustan, es una actriz del ojet*. Te lo digo en la jeta”.

Y agregó: “Si no le gustó, como pasó con Delfina (hija de Virginia Demo), porque tiene envidia de quien soy, no es mi problema”. Martín le contestó, con ironía: “Sí, ¿Mari te va a tener envidia a vos? Justo...”. Juliana redobló la apuesta: “Quiero que María se vaya. No sé cómo se llama, no me importa. ¡Afuera! Estoy harta de la gente falluta. ¡Basta, me cansé!”. Ku se paró para hablarle a Furia cara a cara: “Mari no es falluta, eh, solo eso te voy a decir”. Juliana le respondió a los gritos: “Es tu chica, pero conmigo no va. ¡Dale parate, dale, dale, parate, sacá la mierd* que tenés, actor hijo de put*!”. Cuando el participante se sentó, Furia continuó con sus insultos: “Estoy harta de que vengan estas pendejas a mirarme con cara de ort*. Se los digo en serio, harta. Lo mismo que tu novia (por Florencia Regidor, pareja de Nicolás), lo mismo que Delfina (hija de Virginia) y lo mismo que esta mina”. Santiago del Moro, en vez de cuestionar los insultos de Juliana, se enojó con Martín: “No recuerdo que se parara así, se paró muy mal... muy mal”. Los televidentes se enfurecieron con la postura del conductor y dejaron comentarios muy fuertes en las redes sociales, dejando en claro que su forma de comportarse lo hace poco creíble y complica su futuro profesional: “A este incapaz lo indigna como se para el Chino y no todo lo que hizo Juliana”; “Se ve que tiene memoria selectiva”; “Ay, que nefasto Santiago del Moro, la doble vara que manejas. A la pelada que se desquicia en vivo le justificas todo y recalcás que el Chino se paró. ¿Por qué no te hace ruido que Furia trate a todas las mujeres de envidiosas y las denigre en vivo?”; “Quieren que se vaya el Chino. La hermana de Furia se lo marcó. Todo armado”; “Siempre viendo lo de lo demás y no lo que hace Furia y lo violenta que fue con todos. Santiago del Moro me das vergüenza”. Embed - Martín defendió a su novia ante Furia: "¿A vos te va a tener envidia? Ella no es ninguna falluta"

