Gran Hermano: quiénes son los nuevos participantes y a quién salvó Thiago

No la dejan en paz Se filtran fotos de Wanda Nara sin extensiones y la destrozan en las redes: "No tiene pelo"

Si bien Santiago Del Moro ya se los venía anticipando, ellos no sabían exactamente cuándo sucedería y mucho menos pensaron que sería tan pronto.

Así que cuando Ariel Ansaldo, el primer participante nuevo abrió la puerta de la casa, ellos no se dieron cuenta. Fue recién cuando se acercó a la casa que lo vieron. “¡Ay qué miedo!, gritó Julieta al verlo.

Y Ansaldo no entró para nada con perfil bajo. Con 44 años, el hombre es oriundo de Berazategui y es parrillero. Según contó en su video de presentación, Ariel armó una parrilla en plena pandemia y cocinó hasta la semana pasada.

Ariel Ansaldo es el nuevo integrante de la casa de Gran Hermano 2022 (Foto: Captura Telefe)

A pesar de sus 120 kilos, es fanático de la natación. “No tengo problema con nada”, expresó confiado cuando Alfa le preguntó si tenía problema con los gases. “Con lo único que tengo problema es con los ronquidos”, admitió luego.

Ariel también es Licenciado en Comunicación Social, aunque en el último tiempo se dedico a cocinar.

“Los voy a volver locos, los voy a manipular”, reconoció en su presentación. Claro que los hermanitos eso no lo saben.

Muy simpático, enseguida se puso a charlar con todos, que lo miraban sentados desde el respaldo del sillón, en hilera.

Alfa desplegó todo su histrionismo, y no paró de hacerle bromas y preguntas. Los chicos quisieron saber si los reconocía por sus nombres y Ariel no dudó en mencionar uno por uno. “Pero los apellidos no me los sé”, dijo risueño.

Coti, que fue la última en saludarlo porque estaba adentro de la habitación hablando con el Cone y muy compungida por lo que había sucedido el día anterior con las nominaciones, le dijo sin filtro. “Llegó tu competencia, Alfa”, haciendo alusión a que el nuevo integrante habla tanto como él.

Sin ningún tipo de verguenza, Ariel se dispuso a conocer los ambientes de la casa, y cuando pasó por la heladera lo primero que hizo fue abrirla. “A ver cómo estamos acá”, dijo picante. Y Alfa, mientras le cerraba la puerta le hizo otro chiste. “Esta semana no podés tocar nada”.

El jugador, que en sus redes sociales se define como una celebridad, aunque todavía no tiene mucha cantidad de seguidores, ya empezó a revolucionar el clima que se vive adentro del certamen.

Cuando parecían volver a distenderse, Santiago Del Moro anunció la entrada de otra integrante. Camila Lattanzio, de 21 años, es de Ituzaingó, en zona oeste. Muy sexy, entró súper contenta y emonionada de poder vivir la experiencia adentro de la casa de Gran Hermano.

Camila es pianista del Conservatorio Alberto Ginastera de Morón, pero en su video de presentación contó que le encanta cantar cumbia. Es vendedor de autos y tiene una hermana gemela. “Flor es mi otra mitad”, admite. También reveló que hace dos meses falleció su papá y que tiene un toc que no puede superar. “Me baño entre 3 y 4 veces por día”, reveló.

Al recibirla adentro del reality, los hermanitos quisieron saber todo de ella. Y los que la acompañaron a acomodarse en la habitación fueron Romina y Alfa, como si fueran los dueños de la casa. Alfa le llevó la valija y le dijo picante: “Te estábamos esperando, las chicas están felices”.

El salvataje de Thiago

Una vez más, Thiago se consagró como el líder de la casa luego de enfrentarse cara a cara con Nacho en la peleada final de la prueba semanal, la cual puso a prueba tanto su fuerza como su resistencia.

Además de obtener inmunidad ante la siguiente gala de nominación, el joven oriundo de González Catán también debió definir a cuál de sus compañeros salvaría de la posibilidad de ser eliminado.

Pero la decisión no fue nada fácil, ya que en placa terminaron el Conejo -su amigo más cercano dentro del reality- y Daniela, su pareja. Junto a ellos, fueron nominadas Julieta y Romina.

Desde que comenzó el programa, quienes se ganaron el título del líder de la semana utilizaron diferentes estrategias al momento de definir a quién salvar de placa. Algunos, como Romina, lo hicieron en base a la afinidad y a su vínculo con esa persona, mientras otros tomaron la decisión puramente en base al juego, como Martina.

Para Thiago, quien suele nominar y guiarse según quién le cae mejor o peor, la elección de esta semana fue bastante compleja ya que se dividió entre su mejor amigo y su pareja. Finalmente, minutos antes del final de la gala del jueves, sorprendió a todos al revelar su elección: “Voy a salvar al Cone”, expresó, provocando un profundo silencio en la casa. “¿Algo para decir Daniela?”, preguntó enseguida Santiago del Moro, a lo que ella respondió cortante: “No, nada”.

FUENTE: Infobae y La Nación