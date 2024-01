Gran Hermano: quiénes son los nuevos nominados

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FC1qYtpAuoAV%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=0fe1a5f9-35c4-42b0-bf61-ac1e8716b20a&access_token=EAAGZAH4sEtVABOwpZBr2H6N8efi4qNGAfxFpWHKKrXRyYXbYywZCZBwsxOsdvHtPmGRypHHxHRgFnL5UnSVkIzPIZAfpYiE0sUEefsBf3kZBEiE8QnqDWjXOZCAwp1EjkkZCaNYvAYRI6oMLLGJZCT6RPcHcJsSxjMcTJfZBkSllu5wpEbswZB6qX41sazpLTHRYQx33OBv88x8h5ZCUlrFS View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

Carla y su momento de angustia

Una vez que todos pasaron al cuarto, Santiago del Moro tomó la palabra para hablar con Carla frente a las cámaras. “Me duele tratar de convencerte de algo que no estás convencida y tratar de contenerte cuando hay cosas que no te cierran y no fluyen”, expresó el conductor, dándole pie a Carla.

Con los ojos llenos de lágrimas, y con la voz entrecortada, la comerciante mostró su dolor por extrañar a sus hijos.

“Con una mano en el corazón te digo que se me está haciendo muy duro. Yo pensé que iba a ser un recreo divino de madre estar acá, pensé que no iba a padecer tanto, extrañar tanto a mis hijos, los extraño horrores, y pensé que lo iba a disfrutar mucho. Siempre me cansa ‘mamá, mamá, mamá’, me lo dicen en estéreo”, expresó.

Luego, la joven aseguró que básicamente se dedica sola al cuidado de sus hijos, ya que su marido trabaja mucho y el padre de los pequeños está borrado. Sin embargo, confesó: “Ahora me doy cuenta que son la sal de mi vida, los extraño muchísimo, horrores. Me pasa que soy una mina graciosa, extrovertida y acá estoy apagada porque estoy triste”.