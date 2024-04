Gran Hermano: tras múltiples sanciones, así quedó la placa de nominados

“Hay una de ustedes que está fulminada”, anticipó el conductor no bien comenzó el programa. ¿Alguien se autopercibe fulminada?”, preguntó. Cata levantó la mano sin dudar y su intuición no le falló. “¡Qué básicos que son!”, analizó la pediatra, mientras la cámara ponchaba a Furia. Pero en este caso, del Moro no dio precisiones sobre quién había emitido el voto.