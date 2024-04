Gran Hermano: Coy, la hermana de Furia, mostró un cuchillo y amenazó de muerte a Catalina

La mujer aseguró que su familia, con apellido italiano, suele tomar venganza y ella no dudaría en hacerlo en nombre de su hermana: “En cuanto la pueda matar... ustedes saben... Scaglione. Comemos fideos y matamos gente”.

Muchas personas se preocuparon por esta situación y dejaron en claro que no se puede hablar tan libremente de temas así, remarcando que ni siquiera el entrevistador, conocido por su humor provocativo, le festejó la “broma”: “Para que Martín no te celebre un chiste es o porque no da o le diste vergüenza ajena”; “Ni a Martín, que es lo más ácido que existe, le hizo gracia”; “Si él, que es una persona nefasta, se sintió incómodo, imaginate el nivel de oscuridad”.

Otras personas, directamente, advirtieron que puede pasar algo realmente malo si no se le pone límites a esta clase de comportamientos violentos, recordando que los seguidores de Furia suelen ponerse muy agresivos con todos aquellos que critican a su referente: “Lo malo no es ella haciendo un ‘chiste’, es la cantidad de dementes que la siguen y son capaces de tomarse literal lo que dice”; “Que desagradable… ¿qué nos pasa como sociedad? Nadie hace nada para tanta agresión… Me parece mucho, Santiago del Moro y Gastón Trezeguet. Se está yendo todo de las manos”; “Igual está grabado, le pasa algo y es ella. Las palabras y las actitudes te condenan”; “El derrape de la familia Scaglione son los genes”; “¡Es de familia el nivel de agresividad! ¡Esto creo que no es gracioso y no está bien! ¡Una persona en su sano juicio no actúa así! Se les está yendo de las manos ‘Gran Hermano’”.