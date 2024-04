Gran Hermano: los repudiables insultos entre Catalina y Emmanuel que causaron un fuerte rechazo

El cordobés estaba hablando con Virginia sobre algunas actitudes de Furia que no le cerraban. “Yo no lo hago de mala, ¿entendés?”, se defendió Emmanuel al hablar al respecto. Y ahí lo cruzó la pediatra. “Llorás todo el día porque sos un maricón lleva y trae...”, le espetó Catalina. “¿Eh?”, le preguntó él, haciéndose el sordo. “Sos un maricón lleva y trae, ¿o no? Vivís llorando, vivís llorando”, repitió ella. “Ella dice que no desestabiliza, ella vive desestabilizando la casa. Y vos lo sabés también, Emma”, intervino Virginia para retomar el tema de conversación y tratar de ignorar el insulto de Catalina para con Emmanuel.