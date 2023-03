Gran Hermano: momento tenso a horas de la gala de eliminación

“Ojalá que Dios y la gente no quieran que te vayas, pero ponele que mañana te tengas que ir, te vas a ir bien. ¿Sabés por qué? Porque vos siempre demostraste lo que sos, no hiciste un personaje acá adentro, y no te fuiste y volviste o viniste en el segundo mes sabiendo todo. A vos, la gente nunca te sacó”, agregó.

Tras escucharla, Julieta intervino: “Yo, en ese sentido, estoy tranquila, pero también me pongo a pensar y hay cosas que me dan bronca porque me parecen injustas”, expresó. Y la exdiputada la interrumpió: “Ponele que se quede alguno y vos te tengas que ir, se gana el juego con trampa, mintiendo, siendo algo que no son, diciendo que son unas personas que no son. Siempre, lo mejor en la vida es ser uno. Siendo uno, llegás a todos lados”.

Fue entonces que Poggio se refirió a las declaraciones de La Tora en la cena de nominados: “Es que Lu decía que estar acá es el sueño de su vida y siento que ella va a hacer cualquier cosa por llegar a la final. En ese sentido la veo como que está dispuesta a cualquier cosa”.

ROMINA: "OBVIO, YO YA ME DI CUENTA TAMBIÉN. FIJATE SI LLEGA A IR A LA FINAL, NO LLEGO SIENDO ELLA. YO PREFIERO LLEGAR SIENDO YO, TE LO JURO, Y QUE LA GENTE ME ELIJA POR LO QUE SOY YO, NO POR LO QUE NO SOY".

