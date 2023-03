Gran Hermano: Julieta no soportó más la soledad y acorraló a Marcos

Video Gran Hermano: el triste video de Mora al no encontrar su hermano Caramelo

Luego de que la exdiputada abandonara el reality show, los dos jóvenes se pusieron a hablar, pero en un momento, cansado por la agotadora jornada, el salteño le llevó un café a su compañera y decidió irse a dormir. Julieta no pudo aguantarse y le dijo: “No te vayas. ¿A dónde vas? ¡Quedate acá, por favor!”.

Marcos le preguntó: “¿Te sentís sola?”. La modelo con sus gestos le indicó que sí, por lo que el galán se quedó a hacerle compañía, lo que potenció la idea del romance entre ambos y enardeció a sus seguidores, que llevan muchos meses apostando por esta pareja.

No tiene paz

Se generó un fuerte cruce, en las redes sociales entre Mora y Agustín luego de que “Gran Hermano” decidiera que tres ex participantes reingresaran a la casa para apoyar a los finalistas: Tomás, Martina y Mora.

Agustín, el mejor amigo de Marcos en la casa, no ocultó su enojo y denunció que los tres escogidos para retornar al reality son amigos de Nacho: “No tengo nada contra los chicos que van a entrar, son compañeros de laburo y están los tantos aclarados. Pero ¿qué campaña? Son 3 monitos, me lo van arruinar a Marcos y solo el apoyo es para Nacho”.

Mora no se quedó callada y salió a responderle con los tapones de punta: “Agus, compa, no te hagas el boludo, sabes que no somos los 3 monitos y que la persona que más corre riesgo con esta entrada es Nacho porque podemos dañar su imagen”.