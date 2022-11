Gran Hermano: Holder se cansó y reveló lo que todos pensaban de Thiago

"Me atacaron, ahora me toca a mí", expresó Tomás Holder, quien procedió a compartir mensajes de los televidentes en contra de Thiago Medina. Dando por sentado que el rosarino avala las opiniones que replicó en Instagram, se pudieron leer mensajes con las siguientes palabras: "El asco que le fui tomando de a poquito a Thiago, camufla la homofobia, el machismo, la sexualización hacia las mujeres en el 'ser pobre', discúlpenme pero ya no le tengo ni un poquito de lástima”, “Por primera vez entiendo las caras que hacía Holder cada vez que Thiago hablaba”, “Imaginate si esta broma la hacía Holder. Lo estarían quemando vivo en Plaza de Mayo. Basta de la doble moral y del 'nos cae bien' o 'nos cae mal' según quién lo haga. Basta de hipocresía, loco”.