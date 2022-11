Gran Hermano: fuertísimo enfrentamiento entre Romina y Alfa

La polémica que rodeó a Alfa por un desagradable comentario sobre Coti en Gran Hermano 2022 no cesa y tuvo un nuevo capítulo este sábado. Un desafío en el reality provocó el enojo de Romina con el participante más grande de la casa, ella lo llamó “degenerado” y ardió Troya.

Mea culpa La dura confesión de Juan tras su eliminación de Gran Hermano: "Me equivoqué y..."

La Dipu , como es llamada la exdiputada, se molestó al perder un reto de armar pizzas justamente contra Walter , el verdadero nombre de Alfa , y lanzó en tono de broma la frase que no le gustó nada a él.

“Mirá, degenerado…”, lanzó, haciéndose un silencio que la participante remató con una risa incómoda. ¿La reacción del concursante? Se fue. “La verdad que no me gusta. Se pasan de tema, lanzó, mientras se iba del living, ofuscado. “Anda a cag…”, exclamó, molesto. Agustín presenció todo el momento y le bajó el pulgar a ella. “No está bien. Te fuiste al pasto, Romi. No comparto”, la cruzó.

“Que se enoje. Qué me importa”, respondió ella. “Está desde hoy que lo cargan por la pizza que perdió”, se excusó. El momento dio muchísimo que hablar en redes y fue tan fuerte que incluso terminó con un nuevo intento de Alfa de abandonar la competencia.

Como sucedió en varias oportunidades, ante el escándalo que sacudía la casa, la transmisión en vivo se fue del aire. ¡La polémica está servida!

Gran Hermano: revelan qué famosos estuvieron en la boda de Alfa

Alfa siempre tiene una historia con la que deja a sus compañeros de Gran Hermano impactados. La casa más famosa del país está en el foco de la tormenta porque es de lo único que hablan ahora los argentinos, además del Mundial Qatar 2022.

Esta vez, la anécdota de Alfa vino de madrugada. Es que el más grande de la casa sabe que está en placa y, como todas las semanas, corre el riesgo de irse. Por eso, aprovechó una charla con compañeros para contar que un famoso internacional vino a su casamiento. En la casa , obvio, no le creen nada.