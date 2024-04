Gran Hermano: el dato que genera sospechas en el público sobre las eliminaciones

Tras la eliminación de Catalina Gorostidi surgió un nuevo escándalo en redes. La audiencia puso en duda la veracidad del voto del público y un dato que se compartió, en las últimas horas, en las redes sociales despertó aún más la polémica.

La pediatra enfrentó en el teléfono a Furia Scaglione en un mano a mano que superó todos los récords, digna de una verdadera final. Lo cierto es que los porcentajes no convencieron a los espectadores del ciclo y hubo quien compartió en X (ex Twitter) un dato que indignó a los televidentes.

Un usuario de la red social del pajarito compartió dos capturas de pantalla. Una muestra el porcentaje de la eliminación de Denisse quien enfrentó a Damián, el 17 de marzo pasado. Otra muestra el porcentaje de Catalina en el versus que tuvo con Furia. ¿El dato curioso? Ambos porcentajes son exactamente iguales.

Cuál es el dato que genera sospechas en el público de Gran Hermano

voto-denisse-damian-gran-hermano2jpg.webp

Sorpresivamente (o no) Denisse fue eliminada con el 57.1% y Catalina también. La imagen no tardó en viralizarse en las redes sociales y muchos de los seguidores del programa desconfían de la veracidad de los votos. Incluso algunos usuarios de redes especulan en que es la producción quien elige finalmente a los elegidos para seguir en la casa o no.

Crecen fuertes campañas en Internet para darle un “apagón” al programa. Sin ir más lejos, en la noche del jueves el rating cayó abruptamente pisando tan solo los 16,5 puntos contra los 22,3 de la última eliminación. ¿Cómo seguirá esta historia?