Gran Hermano: dos participantes se besaron

Durante este fin de semana, Lucía insistió en que ambos se dieran un beso en la boca. “Pico, pico, pico, pico...”, decía la participante y unía sus cabezas.

Mientras tanto, Denisse ayudaba a Bautista con el maquillaje de cara a la fiesta de terror. Ambos

¿Comenzó una nueva historia de amor? Próximamente se conocerá.

Un participante confesó una infidelidad

Un participante de Gran Hermano confesó una infidelidad. Se trata de Emmanuel, quien habló cuando su marido lo engañó. A pesar de ello, decidió perdonarlo. Además, dijo que se siente atraído por Joel.

La infidelidad la contó ante sus compañeros. Fue poco antes de ingresar al reality de Telefé. “Descubrí cosas de él de hacía un mes. Me cag… con un compañero de laburo de él, que es militar de Fuerza Aérea. Y antes de entrar lo perdoné, no me quería ir mal. Y después, cuando estuve acá adentro, empecé a recordar palabras y cosas”, contó.

Allí tomó acción Virginia, la nueva participante de la casa más famosa del país. “Cuando salgas verás qué onda. Ahora sentite libre y después se verá. Total, vos lo perdonaste, y si mañana te tiene que perdonar algo, que te perdono; y si no, se separarán y a la mier…. Tenés una a favor”, expresó la mujer.

Luego, Emmanuel confesó sus sentimientos por Joel: “A mí me gusta alguien de acá adentro, pero no puedo”. Sus compañeros luego lo mandaron al frente con el nombre.