Gran Hermano: dos panelistas confirmaron lo que todos sospechaban de Furia

Juliana Scaglione , popularmente conocida como Furia , asistió anoche a la gala de eliminación de Gran Hermano y tuvo dos fuertes cruces: uno con Ceferino Reato y otro con Sol Pérez . El analista político le tiró un fuerte palito a la doble de riesgo: “ Espero que el que se vaya sepa perder, y no como otros jugadores que me parece que no saben perder ”.

Furia le contestó: “Él lo que expresa es lo siguiente... cuando un jugador es eliminado ya tiene que dejar de jugar. Y él lo que nota en mí es que yo ya sentí que fui eliminada y sigo jugando”. Reato la contradijo: “No, al revés. yo pienso que vos no sabés perder, todavía no sabés perder ”. Sus palabras generaron fuertes gritos de la tribuna que exclamó: “¡Furia ya ganó, Furia ya ganó!”.

Juliana apoyó las palabras de sus fans asegurando que ella había triunfado al obtener el apoyo y el cariño de la gente. Ceferino no compró ese argumento y le contestó con un irónico: “Pero te sacaron”.

Furia insistió con su idea: “No hay ningún participante, creo yo, que haya ganado tanto como lo que gané. A mí la gente me para en la calle, y me está pasando ahora porque recuerden que estuve mucho tiempo con el aislamiento, entonces no pude salir a hablar directamente, no tuve el celular. Lo que me empezó a pasar es que yo no puedo caminar por la calle”.

Reato le respondió con un contundente: “Te sacaron con el 62%”. Al ver que Juliana se había quedado sin argumentos y Ceferino insistía con el tema, Santiago del Moro decidió silenciar al panelista: “La temporada pasada ganó Marcos, bien ganó Marcos. Pero hay personajes que también se recuerdan mucho. Esta temporada ella no llegó al final, pero yo no diría que ha perdido”.

Furia aprovechó para retomar la palabra y remarcar que ella no fue conflictiva porque “cada vez que la casa se va vaciando se van viendo muy bien las conexiones y las divisiones”.

Sol Pérez le remarcó: “Pero Furia, vos te alejabas de todos”. Scaglione justificó su accionar: “Yo automáticamente entré y dije que no voy a tratar de generar conexiones porque soy muy sentimental. Entonces lo que me conviene es, si tengo un grupo de referencia, como éramos, un grupo de cuatro minas, que creo que, si no hubieran pasado un montón de cosas y vamos a cerrarlo ahí, hubiéramos llegado a esta altura tres”.

Sol Pérez insistió con su idea: “Pero, Furia, ¡las sacaste vos!”. Juliana volvió a quedarse sin argumento y solo atinó a responder: “No te voy a faltar el respeto porque te amo”.

Antes de que la panelista pudiera seguir con sus preguntas, Santiago del Moro volvió a intervenir dando por finalizado el tema.