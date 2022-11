Gran Hermano 2022: ya están los cinco nuevos nominados

Le siguió Thiago: Nominó a Agustín en primer lugar "porque se está haciendo egoísta con el tema de la comida", y el segundo a Alfa por el mismo motivo ,"y por meterse en cosas que no se tiene que meter".

María Laura votó a Agustín en primer lugar, y luego a Walter. "Está todo bien con él pero no me afectaría si se fuera", dijo. Julieta le dio dos puntos a Juan, "porque no me convence, las personas no cambian tan rápido", y uno a Agustín, porque "no confía".

Tercera Gala de nominación en Gran Hermano 2022

Marcos le dio sus primeros dos votos a Juan porque "si bien pidio disculpas por ciertas actitudes, no se cuán sinceras serán". A Nacho lo votó en segundo lugar, por el mismo motivo.

Para este momento, quien más votos tenía era Agustín. La casa creía (erróneamente) que él había realizado la nominación espontánea, y se le pusieron todos en contra.

Agustín nominó a Mora y a Daniela por el mismo motivo: "estrategia". Lucila le dio dos votos a Marcos, y otro a Agustín.

Romina, la líder de la semana, le dio dos votos a Agustín "por cosas que no me cierran", y el segundo para Nacho. Mora, por su parte, votó a Agustín en primer lugar "porque se cree superior", y luego a Walter por el mismo motivo.

Sorpresa por la placa de nominados de la semana

Maxi optó por Agustín, "por estrategia", y a Daniela en segundo lugar "porque no me está gustando su forma de juego". Juliana le dio sus dos primeros votos a Daniela, y el segundo a Juan "porque le resta al grupo. "Siento que ella está creando conflicto entre las mujeres y estamos muy bien como estamos", dijo sobre ella.

Siguió Daniela: votó a Walter en primer lugar, "por cuestión de piel", y luego a Agustín: "tuvo actitudes que no me gustan", aseguró. Quien entró después al confesionario fue Nacho. Le dio dos votos a Agustín, y otro a Daniela. "Siento que todos van a ir por el mismo lado", dijo.

Quien realizó la nominación espontánea, tal como anticipó LAM (América TV), fue Coti. En una jugada maestra le dio tres votos a Lucila "porque formaron un nuevo grupo y tuvieron actitudes en su contra", y otros dos a Mora "por la misma razón".

La nominación espontánea, tal como anticipó LAM (América TV), fue hecha por Coti. En una jugada maestra le dio tres votos a Lucila "porque formaron un nuevo grupo y tuvieron actitudes en su contra", y otros dos a "por la misma razón".

La definición de la noche, con cinco participantes en la placa

Alexis optó por darle dos puntos a Daniela, "por lo de Thiago y porque se está abusando mucho", y el segundo es para Mora "por un tema de estrategia". El último en entrar al confesionario fue Juan: le dio dos votos a Agustín y uno a Mora.

De esta manera, quedó definida la placa de nominación: Agustín obtuvo 19 votos, Daniela 7, Mora 6, y Juan y Alfa 5 cada uno. Romina, la líder de la semana, deberá salvar a uno, de los otros cuatro, uno abandonará la casa el domingo.

Fuente: A24