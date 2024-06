Graciela Alfano en bikini a los 71 años: así compartió sus "máximas" desde la playa

“Nunca va a criticarte alguien que hace más que vos. Siempre te criticará quien hace menos. ¡Pues que se mueva y deje de mirar tu vida!”, empezó enumerando mientras aseguraba que “un ganador es un perdedor que lo intentó una vez más”. “No te quedes en el camino y rodéate de gente que te motive y crea en vos”, señaló.

La exjurado del Bailando también sostuvo que "la gente se enoja mucho cuando no deja que la utilices", pero llevó tranquilidad a sus seguidores y aseguró que "ya se les va a pasar". También, aconsejó: "No publiques todos tus logros hasta que se concreten. Que piensen que no tenes futuro. No todo el mundo está feliz con tu progreso".

Hace unos días la actriz también subió postales desde un yate . “Cada día un horizonte nuevo, libre de prejuicios y ataduras del pasado, disfrutando cada día en la compañía de quien nos entiende y acepta tal cual somos. ¡A vivir así! Los amo”, escribió. Sus fotos y videos bajo el sol y mostrando mucha piel no tardaron en viralizarse. No por nada en sus redes sociales se hace llamar Icono Alfano. “Comparto con ustedes este domingo de relax y disfrute a full. Los quiero”, puso, mientras la llenaban de me gusta y comentarios elogiándola.

No hay dudas que entendió la lógica de las redes sociales y supo afianzar su buena vida ante sus seguidores que no dejan de mandarle buenas energías.

Simplemente icónica.

